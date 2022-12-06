Кокорин назвал самую сексуальную женщину планеты

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, кто для него является самой сексуальной женщиной в мире.

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«Для меня – мама моего ребенка. После нее? Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно.



Может, еще Джей Ло лет 25 назад», — передает слова Кокорина Sport24.

Кокорин долгое время находился в отношениях с певицей Дарьей Валитовой. В 2017 году у пары родился сын Майкл. Девушка ждала футболиста во время его пребывания в тюрьме за драку в московском кафе. В прошлом году стало известно о том, что Кокорин и Валитова расстались.

Этим летом на правах аренды он стал игроком «Ариса». Форвард принял участие в девяти матчах чемпионата Кипра, отметившись четырьмя голами (один с пенальти).

В октябре болельщики «Ариса» признали Кокорина лучшим игроком команды.