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34 минуты назад

Кокорин считает бывшую девушку и маму своего ребенка самой сексуальной в мире

Газета.Ru

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ответил на вопрос, кто для него является самой сексуальной женщиной в мире.

Кокорин назвал самую сексуальную женщину планеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня – мама моего ребенка. После нее? Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно.

Может, еще Джей Ло лет 25 назад», — передает слова Кокорина Sport24.

Кокорин долгое время находился в отношениях с певицей Дарьей Валитовой. В 2017 году у пары родился сын Майкл. Девушка ждала футболиста во время его пребывания в тюрьме за драку в московском кафе. В прошлом году стало известно о том, что Кокорин и Валитова расстались.

Этим летом на правах аренды он стал игроком «Ариса». Форвард принял участие в девяти матчах чемпионата Кипра, отметившись четырьмя голами (один с пенальти).

В октябре болельщики «Ариса» признали Кокорина лучшим игроком команды.

Права на футболиста принадлежат итальянской «Фиорентине», куда он перешел в 2021 году из «Спартака». Контракт с нападающим рассчитан до лета 2024 года.

Футбол,Александр Кокорин,Ирина Шейк,Спартак,
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