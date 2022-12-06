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1 час назад

​Игрок «Дженоа» получил 6 лет тюрьмы за групповое изнасилование

Евро-футбол.Руиещё 1

22-летний полузащитник «Дженоа» Маноло Портанова был приговорён к шести годам тюрьмы. Как сообщает La Repubblica, Портанова был признан виновным в групповом изнасиловании 21-летней студентки. Инцидент произошёл весной прошлого года.

​Игрок «Дженоа» получил 6 лет тюрьмы за групповое изнасилование
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Маноло Портанова свою вину не признал. Футболист будет подавать апелляцию на решение суда Сиены, о чём рассказывает La Repubblica.

Маноло Портанова выступает за «Дженоа» с января 2021 года после перехода из «Ювентуса». Если брать сезон 2022/2023, то полузащитник провёл в Серии Б 12 матчей. В них игрок забил один гол и отдал два результативных паса.

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