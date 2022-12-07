Бруну о том, что Португалия без Роналду лучше: «Мы выиграли два первых матча с ним в старте. Он счастлив из-за результата»

– Почему сборная Португалии играла настолько лучше без Роналду в составе?

– Мы выиграли два первых матча с Роналду в старте. Криштиану делает свою работу, выполняет свою роль. Он счастлив из-за этого результата, – сказал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» после победы над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

37-летний нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте. Результативными действиями в этой игре он не отметился.

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