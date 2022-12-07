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1 час назад

Кокорин рассказал о шутке партнера из «Фиорентины» о его тюремном прошлом

Lenta.ru

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о шутке партнера из итальянской «Фиорентины» Мартина Касереса о его тюремном прошлом. Его слова приводит Sport24.

Касерес из «Фиорентины» пошутил о тюремном прошлом Кокорина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Был такой телефон Nokia 3310. Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: "тюремный телефон". Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?» — вспомнил Кокорин.

Он добавил, что Касерес сидел с ним рядом в раздевалке и был главным шутником в клубе.

Касерес выступал за «Фиорентину» с 2019-го по 2021-й. На данный момент он играет за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями. В данный момент он находится в аренде в «Арисе».

С октября 2018-го по май 2019-го Кокорин находился в СИЗО, а после вынесения приговора отправился в колонию, из которой вышел в сентябре 2019 года. Он оказался за решеткой после того, как устроил две драки в центре Москвы вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым и своим братом Кириллом.

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