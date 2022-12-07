Касерес из «Фиорентины» пошутил о тюремном прошлом Кокорина

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о шутке партнера из итальянской «Фиорентины» Мартина Касереса о его тюремном прошлом. Его слова приводит Sport24.

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«Был такой телефон Nokia 3310. Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: "тюремный телефон". Представляешь, насколько у него развито чувство юмора?» — вспомнил Кокорин.

Он добавил, что Касерес сидел с ним рядом в раздевалке и был главным шутником в клубе.

Касерес выступал за «Фиорентину» с 2019-го по 2021-й. На данный момент он играет за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями. В данный момент он находится в аренде в «Арисе».