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1 час назад

Стало известно, от каких клубов ждет предложение Роналду

Газета.Ru

Инсайдер Николо Скира в социальных сетях сообщил, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ожидает предложений о переходе от топовых клубов Европы.

Стало известно, от каких клубов ждет предложение Роналду
Фото: Hannah Mckay/ReutersHannah Mckay/Reuters

По данным источника, 37-летний форвард хочет рассмотреть предложения от команд, выступающих в Лиге чемпионов, прежде чем подписывать соглашение с "Аль-Нассром". Клуб из Саудовской Аравии предложил ему контракт на 2,5 года с зарплатой около €200 млн за сезон, учитывая отчисления по рекламным обязательствам.

Как сообщает Скира, для Роналду деньги не имеют значения, и агент португальца Жорже Мендеш работает с целью найти европейский клуб, который подпишет его клиента.

В ноябре "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что "МЮ" его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага.

Ранее Роналду опроверг информацию о своем переходе в "Аль-Насср".

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