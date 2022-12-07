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56 минут назад

«Севилья» нацелилась на Малена

Евро-футбол.Ру

Испанская «Севилья» поставила футболиста дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена на приоритетное место в списке игроков на замену нынешнему нападающему команды Касперу Дольбергу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

«Севилья» нацелилась на Малена
Фото: Пресс-служба "Боруссии"Пресс-служба "Боруссии"

Уточняется, что переговоры между всеми заинтересованными сторонами продолжаются, возвращение датского игрока в «Ниццу» и переход нидерландского футболиста в «Севилью» могут состояться уже на старте открытия зимнего трансферного окна.

В данный момент «Боруссия» из Дортмунда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Севилья» - 18 позицию в испанском первенстве.

Футбол,Каспер Дольберг,
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