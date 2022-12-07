«Севилья» нацелилась на Малена

Испанская «Севилья» поставила футболиста дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена на приоритетное место в списке игроков на замену нынешнему нападающему команды Касперу Дольбергу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Фото: Пресс-служба "Боруссии" Пресс-служба "Боруссии"

Уточняется, что переговоры между всеми заинтересованными сторонами продолжаются, возвращение датского игрока в «Ниццу» и переход нидерландского футболиста в «Севилью» могут состояться уже на старте открытия зимнего трансферного окна.