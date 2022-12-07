Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года. Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», – написал Азар.