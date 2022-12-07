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50 минут назад

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

Sports.ruиещё 8

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии.

Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
Фото: TwitterTwitter

Полузащитник «Реала» объявил, что больше не будет выступать за национальную команду.

«Сегодня переворачивается страница... Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за все то счастье, что мы делили с 2008 года. Я решил завершить карьеру в сборной. Замена уже готова. Я буду скучать», – написал Азар.

На счету хавбека 126 матчей и 33 гола за сборную Бельгии.

Азар был капитаном национальной команды на ЧМ-2022. Бельгия не вышла из группы с Марокко, Хорватией и Канадой на этом турнире.

Футбол,Эден Азар,Реал,
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