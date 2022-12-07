«Реал» готов заплатить за Гвардиола 90 млн евро

Хорватский футболист впечатлил руководство «сливочных».

Фото: официальный твиттер клуба "РБ Лейпциг" официальный твиттер клуба "РБ Лейпциг"

Мадридский «Реал» намерен приобрести защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола. Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По его данным, испанский гранд остался доволен выступлением футболиста на ЧМ-2022.

Отмечается, что в приобретении игрока лично заинтересован президент «сливочных» Флорентино Перес. Функционер хочет как можно скорее подписать 20-летнего хорвата и готов выделить на его трансфер 90 млн евро.