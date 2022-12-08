Минспорт и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

По данным «Матч ТВ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.
Новый лимит по формуле «13+12» был введен в премьер лиге с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.
Правительство не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова. Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются выступать в России. Есть высокая вероятность, что лимит на легионеров уже в следующем сезоне может быть ужесточен, как это произошло в хоккее.Также министерство спорта будет изучать вопрос иностранных игроков в российском баскетболе.