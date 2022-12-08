Минспорт и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

По данным «Матч ТВ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.

Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ Михаил Зимин / Матч ТВ

Новый лимит по формуле «13+12» был введен в премьер лиге с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.