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37 минут назад

Минспорт и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров

Матч ТВиещё 1

По данным «Матч ТВ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) вернулись к теме ужесточения лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, если ситуация в российском спорте не изменится.

Минспорт и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВМихаил Зимин / Матч ТВ

Новый лимит по формуле «13+12» был введен в премьер лиге с началом нынешнего сезона. Он предполагает наличие в заявке футбольного клуба РПЛ не более 13 иностранных игроков и не менее 12 футболистов с российским паспортом. При этом на поле одновременно смогут выйти не более 8 легионеров.

Правительство не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова. Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных сборных отказываются выступать в России. Есть высокая вероятность, что лимит на легионеров уже в следующем сезоне может быть ужесточен, как это произошло в хоккее.Также министерство спорта будет изучать вопрос иностранных игроков в российском баскетболе.

Футбол,Олег Матыцин,Александр Дюков,Минспорт России,РФС,
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