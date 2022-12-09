Тренер "Реала" рассказал о футболистах, которые приходят на смену Месси и Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о смене поколений нападающих в футболе.
«Ришарлисон является современным форвардом. Пусть он не слишком аккуратен с мячом в ногах, но тайминги его действий великолепны, он очень скоординирован. На данный момент он один из лучших.
Мы находимся в переходном периоде: подходит к концу время Роналду, Ибрагимовича, Кавани, Суареса... Месси и Бензема по 35 лет, Левандовски в следующем году исполнится 35.
Им на смену приходят Мбаппе, Холанд, Ришарлисон, Альварес и Нуньес», – приводит слова итальянского специалиста Corriere dello Sport.
63-летний Анчелотти вернулся в Мадрид летом 2021 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
С «Реалом» Анчелотти стал первым специалистом, которому удалось одержать победу в Лиге чемпионов четыре раза.
Также Анчелотти стал специалистом, в активе которого больше всех международных трофеев — девять. По этому показателю он опередил сэра Алекса Фергюсона, Джованни Трапаттони и Хосепа Гвардиолу (по восемь титулов).
Ранее «Реала» Анчелотти назвал главного фаворита чемпионата мира — 2022 в Катаре.