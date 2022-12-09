Тренер "Реала" рассказал о футболистах, которые приходят на смену Месси и Роналду

«Ришарлисон является современным форвардом. Пусть он не слишком аккуратен с мячом в ногах, но тайминги его действий великолепны, он очень скоординирован. На данный момент он один из лучших.



Мы находимся в переходном периоде: подходит к концу время Роналду, Ибрагимовича, Кавани, Суареса... Месси и Бензема по 35 лет, Левандовски в следующем году исполнится 35.



Им на смену приходят Мбаппе, Холанд, Ришарлисон, Альварес и Нуньес», – приводит слова итальянского специалиста Corriere dello Sport.