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40 минут назад

Тренер "Реала" Анчелотти рассказал о футболистах, которые приходят на смену Месси и Роналду

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о смене поколений нападающих в футболе.

Тренер "Реала" рассказал о футболистах, которые приходят на смену Месси и Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ришарлисон является современным форвардом. Пусть он не слишком аккуратен с мячом в ногах, но тайминги его действий великолепны, он очень скоординирован. На данный момент он один из лучших.

Мы находимся в переходном периоде: подходит к концу время Роналду, Ибрагимовича, Кавани, Суареса... Месси и Бензема по 35 лет, Левандовски в следующем году исполнится 35.

Им на смену приходят Мбаппе, Холанд, Ришарлисон, Альварес и Нуньес», – приводит слова итальянского специалиста Corriere dello Sport.

63-летний Анчелотти вернулся в Мадрид летом 2021 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.

С «Реалом» Анчелотти стал первым специалистом, которому удалось одержать победу в Лиге чемпионов четыре раза.

Также Анчелотти стал специалистом, в активе которого больше всех международных трофеев — девять. По этому показателю он опередил сэра Алекса Фергюсона, Джованни Трапаттони и Хосепа Гвардиолу (по восемь титулов).

Ранее «Реала» Анчелотти назвал главного фаворита чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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