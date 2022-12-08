В РФС сделали заявление по поводу лимита на легионеров в РПЛ

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на встрече с Минспорта РФ в ноябре приняли решение, что пересмотра лимита на легионеров в данный момент не будет.

"Между РФС и Минспорта РФ действует соглашение о реализации комплекса мер по развитию футбола. Оно предусматривает в том числе регулярный анализ эффективности действующего лимита на легионеров. На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет", - приводит слова представителя РФС "Спорт-Экспресс".

Напомним, с текущего сезона-2022/2023 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров по формуле 13+12. В клубах может быть не более 13 иностранных игроков. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров. В прошлом и позапрошлом сезоне клубы РПЛ могли рассчитывать на восемь легионеров в заявке. Стоит отметить, что, начиная с сезона 2022/23, российские клубы не принимают участие в международных турнирах под эгидой УЕФА.