Marca: Роналду после ЧМ-2022 заключит контракт с «Аль-Насср»

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после чемпионата мира — 2022 в Катаре прилетит в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для заключения контракта с «Аль-Нассром». Об этом сообщил известный журналист испанского издания Marca Хосе Феликс.

«Роналду проводит последние дни со сборной Португалией на ЧМ-2022. Португальцы всё ещё продолжают борьбу за титул, однако Роналду уже полностью осознаёт своё будущее и знает, что оно — в чемпионате Саудо

Знаю, что Криштиану достиг окончательной договорённости с саудовской командой. Теперь ему нужно лишь принять решение о подписании контракта после того, как он познакомится с клубом, прилетев в Эр-Рияд. Соглашение будет рассчитан на 2,5 года, по которому часть денег он получит за игру в футбол, а очень большую часть — за рекламу.

Если за ближайшие несколько дней ничего не изменится, то по окончании мундиаля в Катаре Роналду прилетит в Эр-Рияд и подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии. Все надеются, что этот шаг послужит хорошим толчком для улучшения имиджа этой ближневосточной страны», — приводит слова Феликса Goal.com.