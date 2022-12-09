Онопко сравнил уровень жизни в России и Испании

Бывший защитник сборной России по футболу Виктор Онопко рассказал о жизни в Испании.
53-летний россиянин во время игровой карьеры выступал за «Реал Овьедо» (1996–2002) и «Райо Вальекано» (2002–2003).
«В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.
Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России», — цитирует Онопко Sport24.
С июля специалист входит в тренерский штаб сборной России, который возглавляет его бывший партнер по московскому «Спартаку» Валерий Карпин.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной подопечные Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.