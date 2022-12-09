Онопко сравнил уровень жизни в России и Испании

«В Испании простой человек, со средним достатком, может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там намного ниже. Тысяча евро считается хорошей зарплатой.



Гуляя по городу, всегда встречаешь забитые кафе и рестораны. То же самое с самолетами, наполненными испанскими туристами, которые летят на отдых. Если брать в целом — уровень жизни в Испании выше, чем в России», — цитирует Онопко Sport24.