ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года

«Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.



Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого будут проходить мужской чемпионат мира будет чередоваться с женским, который становится все более и более значимым, Евро и клубный чемпионат мира, который необходим», – сказал глава отдела глобального развития ФИФА.