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1 час назад

ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года. Об этом сообщил Венгер

Sports.ruиещё 3

Арсен Венгер сообщил, что ФИФА отказалась от идеи о проведении чемпионата мира раз в 2 года.

ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в 2 года
Фото: Sports.ruSports.ru

«Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но для таких изменений пришлось бы полностью пересмотреть календарь квалификации.

Сегодня мы не стремимся к этому. Мы придерживаемся четырехлетнего цикла, в ходе которого будут проходить мужской чемпионат мира будет чередоваться с женским, который становится все более и более значимым, Евро и клубный чемпионат мира, который необходим», – сказал глава отдела глобального развития ФИФА.

Футбол,Арсен Венгер,
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