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54 минуты назад

«Он меня толкнул, и я попёр на него» - тренер сборной России

Чемпионат.com

Виктор Онопко, ранее входивший в тренерский штаб московского ЦСКА, рассказал о стычке с футболистом армейцев Кириллом Набабкиным на тренировке. Напомним, сейчас Онопко входит в штаб сборной России и «Ростова», которыми руководит Валерий Карпин.

«Он меня толкнул, и я попёр на него» - тренер сборной России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Берегут ли меня футболисты на двухсторонках во время тренировки? Если бы! Бывало, подкатывались очень жёстко. Один раз даже стычка была с игроком. С Набабкиным.

Даже на тренировках и даже будучи тренером, я никогда не хотел проигрывать. Футболистам нравилось, когда я заводился. В такие моменты я снова становился игроком. Иногда даже нашим тренерам прилетало от меня за плохое судейство.

Мы играли в короткий футбол — пять на пять. Набаба пробросил, а я пошёл в жёсткий стык. После него он на меня очень сурово посмотрел и оттолкнул. Мне это не понравилось, и я попёр на него. Но потом, видимо, у нас у обоих что-то в голове щёлкнуло и Кирилл понял, что он игрок, а я понял, что тренер. Так что прямо на месте всё уладили, пожали руки», — приводит слова Онопко Sport24.

Футбол,Виктор Онопко,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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