Англичане не дают визу российскому вратарю "Байера"

Представитель вратаря клуба немецкой Бундеслиги «Байер» (Леверкузен) Андрея Лунева Антон Смирнов заявил, что футболисту отказали в британской визе, необходимой голкиперу для участия в товарищеском матче с шотландским «Рейнджерс».
«А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарищеский матч с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд, кроме… Андрея. И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка, похоже, сорвалась.
Я всегда говорил, что бритиши — главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят… А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики», — написал агент в Telegram-канале «Честность — не порок».
Лунев стал игроком «Байера» летом прошлого года, перейдя из «Зенита». В команде также играет его бывший одноклубник Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой рассчитан до лета 2023 года.
В текущем сезоне он лишь раз появлялся на поле в домашнем матче Бундеслиги против «Аугсбурга». Россиянин провел в воротах весь матч, пропустив два мяча. Его команда уступила со счетом 1:2.
Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас занимает должность главы отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что организация в будущем может продолжить проводить чемпионаты мира в зимний период.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».