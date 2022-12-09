Англичане не дают визу российскому вратарю "Байера"

«А вот и геополитика. «Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарищеский матч с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд, кроме… Андрея. И никакой информации ни по отказу, ни по срокам. Поездка, похоже, сорвалась.



Я всегда говорил, что бритиши — главные враги России. Даже америкосы дали визу на три года, а эти мутят… А потом нам будут рассказывать: «Футбол и спорт вне политики», — написал агент в Telegram-канале «Честность — не порок».