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31 минуту назад

​«Манчестер Сити» нацелился на талантливого испанца

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок, выискивая игроков, которые могут усилить состав команды в обозримом будущем. По данным Calciomercatoweb, на радаре действующих чемпионов Англии оказался полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. Этого игрока также связывают с «Челси» и «Ливерпулем».

​«Манчестер Сити» нацелился на талантливого испанца
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

21-летний Алекс Баэна обратил на себя внимание в нынешнем сезоне. Он забил 9 голов и отдал 4 результативных паса в 21 матче во всех соревнованиях.

Алекс Баэна оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 15 миллионов евро. Весной текущего года Баэна дебютировал за молодёжную сборную Испании.

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