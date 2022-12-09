​«Манчестер Сити» нацелился на талантливого испанца

«Манчестер Сити» изучает трансферный рынок, выискивая игроков, которые могут усилить состав команды в обозримом будущем. По данным Calciomercatoweb, на радаре действующих чемпионов Англии оказался полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна. Этого игрока также связывают с «Челси» и «Ливерпулем».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

21-летний Алекс Баэна обратил на себя внимание в нынешнем сезоне. Он забил 9 голов и отдал 4 результативных паса в 21 матче во всех соревнованиях.