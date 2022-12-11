ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
23 минуты назад

Тарасова жестко высказалась об отсутствии футбола в России

Газета.Ruиещё 2

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола, а главными видами спорта в стране являются фигурное катание и хоккей.

Тарасова жестко высказалась об отсутствии футбола в России
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — передает слова Тарасовой «РБ Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.

Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.

Ранее россиянин Давид Аванесян потерпел поражение в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Теренсом Кроуфордом.

Эта победа стала для американца 39-й в карьере и 30-й нокаутом. На счету Кроуфорда нет поражений. Аванесян проиграл четвертый раз в карьере при 29 победах (17 нокаутом).

Футбол,Теренс Кроуфорд,Давид Аванесян,Татьяна Тарасова,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители