Тарасова жестко высказалась об отсутствии футбола в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола, а главными видами спорта в стране являются фигурное катание и хоккей.
«Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?
В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей», — передает слова Тарасовой «РБ Спорт».
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022.
Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.
Ранее россиянин Давид Аванесян потерпел поражение в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Теренсом Кроуфордом.
Эта победа стала для американца 39-й в карьере и 30-й нокаутом. На счету Кроуфорда нет поражений. Аванесян проиграл четвертый раз в карьере при 29 победах (17 нокаутом).