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1 час назад

«Квинси давно уже свой!» Зарема Салихова — о возможном получении Промесом гражданства РФ

Чемпионат.com

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном получении Квинси Промесом гражданства России.

Зарема высказалась о возможном получении Промесом гражданства РФ
Фото: ТАССТАСС

«Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Квинси Промес в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги забил 14 мячей и делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. Присвоение нидерландскому футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками, однако вероятность положительного исхода довольно высока.

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