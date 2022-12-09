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1 час назад

Стало известно о желании «Спартака» сделать гражданином РФ голландского игрока

Lenta.ruиещё 2

Московский «Спартак» инициировал получение 30-летним голландским футболистом клуба Квинси Промесом паспорта гражданина России. О таком желании красно-белых стало известно журналисту Ивану Карпову, он написал об этом в своем Telegram-канале.

Стало известно о желании «Спартака» сделать гражданином РФ голландского игрока
Фото: Ciro De Luca / ReutersCiro De Luca / Reuters

По информации источника, окончательное решение будут принимать «наверху». При этом утверждается, что вероятность положительного для «Спартака» и Промеса исхода дела можно оценить как довольно высокую.

19 сентября стало известно, что Клаудиньо и другой бразильский игрок «Зенита» Малком хотят получить гражданство России Последний пояснил, что при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного легионера в клубе.

25 февраля 2021 года Промес вернулся в «Спартак». До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги форвард забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.

Промес не попал в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре. На счету форварда 50 матчей в составе национальной команды и 7 голов.

Футбол,Иван Карпов,Зенит,Спартак,
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