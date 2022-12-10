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1 час назад

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с благодарностью болельщикам накануне четвертьфинального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Марокко.

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Есть один чемпионат мира, который Португалия уже выиграла — чемпионат среди болельщиков! Мы чувствуем фантастическую поддержку и преданность со стороны многих португальцев (и не только их!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей Родины. Продолжайте поддерживать нас, в хорошие и плохие моменты оставайтесь с нами, а мы сделаем всё, чтобы отблагодарить вас победами! Вперёд, Португалия!», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.

Матч сборных Португалии и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года пройдёт сегодня, 10 декабря. Начало встречи в 18:00 мск.

Футбол,Криштиану Роналду,
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