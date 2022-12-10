Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

«Есть один чемпионат мира, который Португалия уже выиграла — чемпионат среди болельщиков! Мы чувствуем фантастическую поддержку и преданность со стороны многих португальцев (и не только их!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей Родины. Продолжайте поддерживать нас, в хорошие и плохие моменты оставайтесь с нами, а мы сделаем всё, чтобы отблагодарить вас победами! Вперёд, Португалия!», — написал Роналду на своей странице в социальных сетях.