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24 минуты назад

Экс-вратарь сборной России Мандрыкин заявил, что поддерживает СВО

Газета.Ru

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин поделился мнением о специальной военной операции на территории Украины.

Экс-вратарь сборной России Мандрыкин заявил, что поддерживает СВО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Переживаю за нашу армию. Поддерживаю. Мне не страшно от того, что происходит. Считаю, все правильно. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали. Может, стоило раньше все это начать. Но это мое мнение со стороны, властям виднее.

Общаюсь ли в последнее время с кем-то из Украины? Нет, я и до этого не поддерживал», — приводит слова Мандрыкина «Матч ТВ».

Спортивную карьеру 41-летний Мандрыкин был вынужден приостановить из-за тяжелой травмы, полученной в автокатастрофе.

Напомним, что трагическая авария произошла в ноябре 2010 годо. На своей машине, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, врезался в дерево, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Вениамин перенес операцию на позвоночнике и находился в реанимации. Врачам удалось спасти жизнь мужчине, но с того момента он прикован к постели.

Футбол,Вениамин Мандрыкин,СБОРНАЯ РОССИИ,ГИБДД,
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