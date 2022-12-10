Экс-вратарь сборной России Мандрыкин заявил, что поддерживает СВО

«Переживаю за нашу армию. Поддерживаю. Мне не страшно от того, что происходит. Считаю, все правильно. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали. Может, стоило раньше все это начать. Но это мое мнение со стороны, властям виднее.



Общаюсь ли в последнее время с кем-то из Украины? Нет, я и до этого не поддерживал», — приводит слова Мандрыкина «Матч ТВ».