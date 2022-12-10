Экс-вратарь сборной России Мандрыкин заявил, что поддерживает СВО

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин поделился мнением о специальной военной операции на территории Украины.
«Переживаю за нашу армию. Поддерживаю. Мне не страшно от того, что происходит. Считаю, все правильно. Надо давить гадину, как наши прадеды и деды делали. Может, стоило раньше все это начать. Но это мое мнение со стороны, властям виднее.
Общаюсь ли в последнее время с кем-то из Украины? Нет, я и до этого не поддерживал», — приводит слова Мандрыкина «Матч ТВ».
Спортивную карьеру 41-летний Мандрыкин был вынужден приостановить из-за тяжелой травмы, полученной в автокатастрофе.
Напомним, что трагическая авария произошла в ноябре 2010 годо. На своей машине, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования ГИБДД, врезался в дерево, в результате чего сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Вениамин перенес операцию на позвоночнике и находился в реанимации. Врачам удалось спасти жизнь мужчине, но с того момента он прикован к постели.