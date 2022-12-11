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2 часа назад

Агент Барбоза о Роналду: дай бог, чтобы он дал дорогу молодым

Газета.Ruиещё 3

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в сборной Португалии после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Марокко, передает "Спорт-Экспресс".

Газзаев считает, что Роналду закончил карьеру в сборной Португалии
Фото: John Sibley/ReutersJohn Sibley/Reuters

"Ранее же Роналду заявил, что хочет еще сыграть на чемпионате Европы. Посмотрим. Через два года ему уже исполнится 40. Дай бог, чтобы он тогда дал дорогу молодым", - сказал Барбоза.

Сборная Португалии проиграла марокканцам со счетом 0:1. Роналду появился на поле лишь на 51-й минуте. 37-летний Роналду, для которого это мировое первенство стало уже пятым в карьере, не смог сдержать слез после финального свистка. Во время телевизионной трансляции показали, как нападающий сборной Португалии рыдал в подтрибунном помещении.

Ранее Барбоза поделился мнением о причине слез капитана сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Футбол,Сборная России,Криштиану Роналду,
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