Газзаев считает, что Роналду закончил карьеру в сборной Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем Криштиану Роналду в сборной Португалии после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира против Марокко, передает "Спорт-Экспресс".

"Ранее же Роналду заявил, что хочет еще сыграть на чемпионате Европы. Посмотрим. Через два года ему уже исполнится 40. Дай бог, чтобы он тогда дал дорогу молодым", - сказал Барбоза.

Сборная Португалии проиграла марокканцам со счетом 0:1. Роналду появился на поле лишь на 51-й минуте. 37-летний Роналду, для которого это мировое первенство стало уже пятым в карьере, не смог сдержать слез после финального свистка. Во время телевизионной трансляции показали, как нападающий сборной Португалии рыдал в подтрибунном помещении.