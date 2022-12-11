Петржела: Роналду мог бы перейти в «Спартак» или «Зенит»

Властимил Петржела считает, что Криштиану Роналду мог бы играть в России при определенных обстоятельствах.
«Сейчас Криштиану точно не пойдет играть в Россию, потому что он отказал даже Саудовской Аравии. Думаю, Роналду пойдет в европейский клуб.
Думаю, это было бы возможно. Россия – красивая, дорогая страна», – сказал бывший тренер «Зенита».
Напомним, Роналду и «Манчестер Юнайтед» ранее расторгли контракт. 37-летний форвард находится в статусе свободного агента.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ