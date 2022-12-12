Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заступилась за брата после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Пост об этом появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — заявила она. Также Авейру призвала главного тренера сборной ФернФернанду Сантуша уйти в отставку.
В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул поле со слезами на глазах. Позднее он рассказал, что это поражение поставило крест на его заветной мечте стать чемпионом мира в составе сборной. «К сожалению, вчера я лишился мечты», — посетовал он.