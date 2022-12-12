Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заступилась за брата после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Пост об этом появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).