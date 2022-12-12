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52 минуты назад

Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»

Lenta.ru

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заступилась за брата после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Пост об этом появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека»
Фото: ТАССТАСС

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — заявила она. Также Авейру призвала главного тренера сборной ФернФернанду Сантуша уйти в отставку.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко (0:1). Роналду покинул поле со слезами на глазах. Позднее он рассказал, что это поражение поставило крест на его заветной мечте стать чемпионом мира в составе сборной. «К сожалению, вчера я лишился мечты», — посетовал он.

Футбол,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
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