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1 час назад

Зинченко — о состоянии здоровья: не переживайте за меня, я уже почти готов

Чемпионат.com

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своём состоянии здоровья.

Зинченко: "Не переживайте за меня, я уже почти готов"
Фото: ФК АРСЕНАЛФК АРСЕНАЛ

«Имею напряжённость в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее. Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. И да, за последние пару месяцев у меня было много затруднений, но надеюсь, что всё уже в прошлом. Теперь полностью сосредоточен и планирую подъём к концу сезона.

Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он оказывает невероятное влияние на команду. Я с ним знаком в течение определённого времени – он великий воин. Уверен, он вернется гораздо сильнее», — приводит слова Зинченко Arseblog News.

Александр Зинченко,
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