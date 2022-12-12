Зинченко: "Не переживайте за меня, я уже почти готов"

«Имею напряжённость в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее. Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. И да, за последние пару месяцев у меня было много затруднений, но надеюсь, что всё уже в прошлом. Теперь полностью сосредоточен и планирую подъём к концу сезона.



Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он оказывает невероятное влияние на команду. Я с ним знаком в течение определённого времени – он великий воин. Уверен, он вернется гораздо сильнее», — приводит слова Зинченко Arseblog News.