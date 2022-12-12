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51 минуту назад

Бельгийский тренер Веркотерен назвал Арсена Захаряна замечательным футболистом

Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен отреагировал на возможный переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Бельгийский тренер назвал Захаряна замечательным футболистом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не знаю, насколько возможен переход в «Челси». Конечно, я знаю, кто такой Захарян. Но о футболистах более детально можно говорить только в том случае, если вы знаете их лично: чем они живут, какие они в раздевалке и так далее. Но все знают, что Арсен — замечательный игрок», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

Лондонский клуб отправил предложение о покупке 19-летнего футболиста летом 2022 года, однако сделка сорвалась из-за невозможности со стороны английской стороны отправить деньги за трансфер. Позднее появилась информация, что «Челси» готов повторить попытку выкупа Захаряна в зимнее трансферное окно.

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