Бельгийский тренер назвал Захаряна замечательным футболистом

«Не знаю, насколько возможен переход в «Челси». Конечно, я знаю, кто такой Захарян. Но о футболистах более детально можно говорить только в том случае, если вы знаете их лично: чем они живут, какие они в раздевалке и так далее. Но все знают, что Арсен — замечательный игрок», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.