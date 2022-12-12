Стал известен кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу

Итальянец Карло Анчелотти стал кандидатом на пост главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет назначить 63-летнего специалиста для отбора на чемпионат мира-2026. Итальянец предупредил представителей CBF о том, что сможет возглавить команду только в июне 2023 года, так как намерен доработать сезон в мадридском «Реале».
Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. До этого итальянец дважды приводил к победе в Лиге чемпионов итальянский «Милан» и еще один раз — «Реал». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
9 декабря главный тренер сборной Бразилии Тите объявил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира-2022 в Катаре. Он руководил командой с 2016 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2019 и дважды доходила до четвертьфиналов на чемпионатах мира, уступив Бельгии в 2018 году и Хорватии в 2022-м.