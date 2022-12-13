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1 час назад

Goal: Месси - главный претендент на "Золотой мяч"

Газета.Ru

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за "Золотой мяч". На первом месте оказался нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, который в эти дни вместе с национальной командой сражается на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Аргентинская сборная дошла до полуфинала турнира, где сыграет с командой Хорватии.

Назван главный претендент на "Золотой мяч"
Фото: ReutersReuters

На втором месте в рейтинге оказался еще один игрок "ПСЖ" - Килиан Мбаппе, который также продолжает свое выступление на чемпионате мира в составе сборной Франции.

Команда в 1/2 финала мундиаля сразится с Марокко. Замкнул тройку лучших норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который с этого сезона выступает в "Манчестер Сити", куда перешел из дортмундской "Боруссии".

Действующим обладателем престижной премии "Золотой мяч" является нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, который пропускает чемпионат мира из-за травмы.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского "Динамо" Игорь Семшов перед матчем полуфинала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Хорватия заявил, что нападающий аргентинцев Лионель Месси заслуживает выиграть мундиаль.

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