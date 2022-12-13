Роналду не собирается уходить из сборной Португалии

Криштиану Роналду не завершит карьеру в сборной Португалии. По данным источника, Криштиану Роналду не планирует заканчиваться выступления за сборной Португалии. Футболист намерен принять участие в Евро-2024, который пройдет в Германии. Отмечается, что решение зависит от будущего нынешнего наставника португальской сборной Фернанду Сантуша.

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Ранее СМИ сообщили, что Сантуш будет отправлен в отставку. Одним из кандидатов на вакантный пост является Жозе Моуриньо.