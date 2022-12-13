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39 минут назад

Стал известен новый клуб Марио Фернандеса

Илья Родин

Футболист Марио Фернандес, бывший защитник ЦСКА и сборной России, стал игроком «Интернасьонала». Об этом пишет пресс-служба бразильского клуба на своей официальной странице.

Стал известен новый клуб Марио Фернандеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что защитник ЦСКА, имеющий также российское гражданство, объявил о приостановке своей карьеры в мае 2022 года. Фернандес аргументировал это тем, что решил провести больше времени со своей семьёй в Бразилии.

Соглашение с ФК будет действовать до конца 2023 года.

В клубе пояснили, что спортивная карьера игрока началась в Бразилии. Он показал приличные результаты, был награжден Серебряным мячом от Revista Placar в 2011 году. Его заметили в ЦСКА и пригласили в основной состав.

Марио Фернандес возобновил игровую карьеру

За десятилетие в российском клубе правый защитник провел более 320 матчей, завоевал семь титулов. Болельщики красно-синих прозвали успешного игрока «Супер Марио».

В 2016 году спортсмен получил российское гражданство и защищал сборную РФ на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось о том, что Фернандес может вернуться в ЦСКА в декабре 2023 года.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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