Моуринью летом может возглавить Португалию

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Португалии следующим летом. Об этом сообщает Retesport.

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По информации источника, основным препятствием на пути заключения соглашения между федерацией и тренером является его контракт с римлянами, который истекает в 2024-м году.

Отмечается, что по ходу текущего сезона назначение Моуринью в сборную Португалии исключено. Потенциальный контракт 59-летнего специалиста с чемпионами Европы 2016 года может быть подписан будущим летом на трехлетний срок.

Если Моуринью и «Рома» будут согласны на досрочное расторжение договора, то исполняющим обязанности тренера сборной Португалии до прихода Жозе станет Руй Жорже, который в данный момент возглавляет молодежную сборную страны.