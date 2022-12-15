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1 час назад

Retesport: Моуринью может возглавить Португалию в июне 2023 года

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Португалии следующим летом. Об этом сообщает Retesport.

Моуринью летом может возглавить Португалию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, основным препятствием на пути заключения соглашения между федерацией и тренером является его контракт с римлянами, который истекает в 2024-м году.

Отмечается, что по ходу текущего сезона назначение Моуринью в сборную Португалии исключено. Потенциальный контракт 59-летнего специалиста с чемпионами Европы 2016 года может быть подписан будущим летом на трехлетний срок.

Если Моуринью и «Рома» будут согласны на досрочное расторжение договора, то исполняющим обязанности тренера сборной Португалии до прихода Жозе станет Руй Жорже, который в данный момент возглавляет молодежную сборную страны.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал прогноз на финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

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