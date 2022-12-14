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1 час назад

Роналдо считает, что Неймару нужно обратиться за психологической помощью

Газета.Ruиещё 3

Роналдо выступил со словами поддержки в адрес нападающего сборной Бразилии Неймара. Тот после вылета национальной команды с чемпионата мира в Катаре признавался, что может завершить карьеру.

Роналдо считает, что Неймару нужно обратиться за психологической помощью
Фото: Газета.руГазета.ру

«Я бы посоветовал обратиться за психологической помощью, чтобы противостоять этому давлению – для одного человека оно слишком велико.

Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хочу подчеркнуть, что за психическим здоровьем наших игроков необходимо следить.

Когда я увидел его интервью, в котором он говорит, что психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Мне хотелось бы знать, как помочь ему. Сейчас это возможно, но в мое время об этом говорили мало», — передает слова Роналдо ESPN.

10 декабря сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович. В серии пенальти точнее оказались вице-чемпионы мира. Хорватия выиграла в серии со счетом 4:2 и вышла в полуфинал второй раз подряд.

Всего на турнире Неймар принял участие в трех играх, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что суд Испании оправдал Неймара по делу о мошенничестве.

Футбол,Бруно Петкович,
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