Роналдо считает, что Неймару нужно обратиться за психологической помощью

«Я бы посоветовал обратиться за психологической помощью, чтобы противостоять этому давлению – для одного человека оно слишком велико.



Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хочу подчеркнуть, что за психическим здоровьем наших игроков необходимо следить.



Когда я увидел его интервью, в котором он говорит, что психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Мне хотелось бы знать, как помочь ему. Сейчас это возможно, но в мое время об этом говорили мало», — передает слова Роналдо ESPN.