Французский футболист Вальбуэна : я бы хотел вернуться в Россию

Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна рассказал о желании вернуться в московское «Динамо». 38-летний француз выступал в составе бело-голубых в сезоне-2014/2015.

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«Безусловно, я бы хотел вернуться в Россию. У меня остались контракты с некоторыми людьми из «Динамо», я хорошо общаюсь со Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет «Ференцварош».

У меня остались самые положительные воспоминания о том времени, несмотря на то, что я провёл в России всего один сезон. Рад, что помог «Динамо» в достижении хороших результатов», — приводит слова Вальбуэна «Спорт-экспресс».