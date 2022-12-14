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41 минуту назад

Французский футболист Вальбуэна : я бы хотел вернуться в Россию

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Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна рассказал о желании вернуться в московское «Динамо». 38-летний француз выступал в составе бело-голубых в сезоне-2014/2015.

Французский футболист Вальбуэна : я бы хотел вернуться в Россию
Фото: BetassistBetassist

«Безусловно, я бы хотел вернуться в Россию. У меня остались контракты с некоторыми людьми из «Динамо», я хорошо общаюсь со Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет «Ференцварош».

У меня остались самые положительные воспоминания о том времени, несмотря на то, что я провёл в России всего один сезон. Рад, что помог «Динамо» в достижении хороших результатов», — приводит слова Вальбуэна «Спорт-экспресс».

Матьё Вальбуэна провёл в составе «Динамо» 40 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором 17 голевых передач. Француз покинул московский клуб после введения санкций УЕФА, за нарушение бело-голубыми финансового фэйр-плея.

Футбол,Матье Вальбуэна,Динамо,УЕФА,
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