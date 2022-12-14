Вальбуэна хотел бы вернуться в "Динамо"

"Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо", - сказал 38-летний Вальбуэна. - У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с [Станиславом] Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош". Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов, я очень ценю то время".