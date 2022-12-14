Вальбуэна хотел бы вернуться в "Динамо"

Французский полузащитник Матье Вальбуэна хотел бы вернуться в московский футбольный клуб "Динамо", за который выступал в 2014-2015 годах. Об этом он рассказал в среду газете "Спорт-Экспресс".
"Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо", - сказал 38-летний Вальбуэна. - У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с [Станиславом] Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош". Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов, я очень ценю то время".
Вальбуэна провел за "Динамо" 40 матчей, в которых забил 6 голов и отметился 17 результативными передачами. С 2019 года француз выступает за греческий "Олимпиакос".