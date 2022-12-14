ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
50 минут назад

Руй Жорже является главным претендентом на пост главного тренера сборной Португалии

Газета.Ru

Журналист Николо Скира в своих соцсетях сообщил, что Руй Жорже является главным претендентом на пост главного тренера сборной Португалии. В настоящее время он работает с молодежной командой. Также отмечается, что запасными вариантами на эту должность являются тренер «Шабаб Аль-Ахли» Леонардо Жардим и наставник «Ботафого» Луис Кастро.

Назван главный претендент на пост тренера сборной Португалии
Фото: Газета.руГазета.ру

Напомним, что сборная Португалии на чемпионате мира в Катаре добралась до четвертьфинала. Подопечные Фернанду Сантуша на групповом этапе обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию 6:1 благодаря хет-трику Гонсалу Рамуша, который появился в старте вместо Роналду. В четвертьфинале чемпионы Европы 2016 года уступили сборной Марокко со счетом 0:1.

Стоит отметить, что Фернанду Сантуш в матчах плей-офф посадил в запас Криштиану Роналду и выпускал его только во вторых таймах. Главная звезда сборной Португалии приняла участие во всех играх, ни одного не проведя полностью. На счету полузащитника один забитый мяч с пенальти. Для него этот ЧМ стал последним в карьере.

Сегодня обидчики сборной Португалии, марокканцы, в полуфинале сыграют с Францией. Начало в 22.00 по московскому времени.

Футбол,Гонсалу Рамуш,Луис Кастро,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители