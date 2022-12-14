"Локомотиву" бесплатно достанется вратарь "Химок"

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к уходу из подмосковного клуба. 27-летний россиянин вскоре может стать игроком «Локомотива».

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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, велика вероятность, что железнодорожники подпишут Лантратова бесплатно. По информации источника, Илья не попал в список «Химок» на первый зимний сбор, который состоится в первой половине января в Турции.

Ранее стало известно, что «Химки» активно расторгают контракты со своими футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех игроков, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев. Скорее всего, Лантратов попадёт в число игроков, которые расторгнут контракт с подмосковным клубом.