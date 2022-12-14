"Локомотиву" бесплатно достанется вратарь "Химок"

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к уходу из подмосковного клуба. 27-летний россиянин вскоре может стать игроком «Локомотива».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, велика вероятность, что железнодорожники подпишут Лантратова бесплатно. По информации источника, Илья не попал в список «Химок» на первый зимний сбор, который состоится в первой половине января в Турции.
Ранее стало известно, что «Химки» активно расторгают контракты со своими футболистами, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и оставить в команде только тех игроков, на которых рассчитывает главный тренер Спартак Гогниев. Скорее всего, Лантратов попадёт в число игроков, которые расторгнут контракт с подмосковным клубом.
В «Химках» Илья Лантратов оказался в июле 2019 года, перебравшись из воронежского «Факела». Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 1,8 млн.