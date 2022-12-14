Профсоюз футболистов обратился к властям Ирана из-за смертного приговора игроку

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратилась к властям Ирана из-за смертного приговора игроку Амиру Реза Насру Азадани. Об этом сообщается в Twitter организации.

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В FIFPro заявили, что возмущены сообщениями о том, что футболисту грозит казнь в Иране после протестов в поддержку прав женщин. Они призвали к немедленной отмене его наказания.

11 декабря издание Iran Wire сообщило, что бывший защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани приговорен к смертной казни за участие в народных протестах. По информации источника, футболист был арестован в ноябре. Его имя попало в список осужденных на смертную казнь.