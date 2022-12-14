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1 час назад

Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал "русского Месси"

Газета.Ru

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает Александра Кокорина "русским Месси".

Петржела назвал "русского Месси"
Фото: Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Кокорин — богом поцелованный игрок, русский Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет 10 назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, которые реализовал лишь 10% своего таланта. То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем", - передает слова Петржелы Sport24.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты. Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского "Ариса". Он принял участие в девяти играх, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Ранее Лука Модрич пожелал Лионелю Месси выиграть чемпионат мира 2022 года.

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