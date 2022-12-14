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1 час назад

Экс-нападающий Ари: весь Евросоюз будет извиняться перед Россией, любить и ценить

Газета.Ruиещё 3

Бывший нападающий сборной России, а также ряда российских клубов Ари заявил, что скоро отечественные команды вернутся в еврокубковые турниры.

Экс-нападающий Ари: весь Евросоюз будет извиняться перед Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России. Скоро все у всех наладится, вы будете играть в еврокубках и все будет как раньше. Для России неприемлемо иметь плохие отношения с кем-то", - приводит слова Ари "Рейтинг букмекеров".

Ари в России выступал за "Спартак" и "Краснодар". Последним клубом 36-летнего форварда был московский "Локомотив", за который он выступал на правах аренды. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России. В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Напомним, что российские клубы и сборная пропустили конец прошлого сезона, а также не имеют возможности участвовать в международных турнирах в сезоне 2022/23. Ранее Франко Камоцци заявил, что верит в возвращение России в еврокубки.

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