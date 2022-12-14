Роналду назвал Месси лучшим игроком, которого видел

Напомним, в ноябре телеведущий и болельщик «Арсенала» взял у португальца резонансное интервью, после которого «Манчестер Юнайтед» был вынужден расторгнуть контракт с игроком.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану, мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это был действительно отличный разговор, и он мне правда нравится

Он был невероятно уважителен по отношению к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он сказал: «Месси, но ты задаешь неправильный вопрос. Ты не спрашиваешь меня, кто лучший игрок», потому что, конечно, он никогда не видел вживую, как играет он сам.