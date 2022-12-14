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34 минуты назад

Морган рассказал, что Роналду назвал Месси лучшим игроком, которого видел: «Криштиану сказал, что я задаю неправильный вопрос. Он не видел вживую, как играет он сам»

Sports.ruиещё 1

Пирс Морган вспомнил о разговоре с Криштиану Роналду о Лионеле Месси.

Роналду назвал Месси лучшим игроком, которого видел
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, в ноябре телеведущий и болельщик «Арсенала» взял у португальца резонансное интервью, после которого «Манчестер Юнайтед» был вынужден расторгнуть контракт с игроком.

«У меня был очень интересный разговор с Криштиану, мы поужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это был действительно отличный разговор, и он мне правда нравится

Он был невероятно уважителен по отношению к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?» Он сказал: «Месси, но ты задаешь неправильный вопрос. Ты не спрашиваешь меня, кто лучший игрок», потому что, конечно, он никогда не видел вживую, как играет он сам. 

Так что это заставило меня рассмеяться. Но затем он рассказал о разнице между ними и многими другими великими игроками, такими как Роналдо, Роналдиньо, Джордж Бест, Пол Гаскойн, он сказал, что разница заключается в долголетии, которым отличаются они с Месси», – сказал Морган.

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