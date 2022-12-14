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21 час назад

Стало известно о тренировках Роналду на базе «Реала»

Lenta.ruиещё 11

Стало известно о тренировках Роналду на базе «Реала»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Португальский нападающий Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

По информации издания, футболист продолжает искать новую команду и занимается на арене в Вальдебебасе, чтобы не терять форму. Отмечается, что Роналду тренируется на отдельном поле и не пересекается с игроками клуба.

Форвард прилетел в Мадрид из Катара после вылета сборной Португалии с чемпионате мира. Португальцы проиграли в четвертьфинале соперникам из Марокко со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который нападающий играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с Роналду по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

С 2009 по 2018 год португалец выступал в составе «Реала». Вместе с командой форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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