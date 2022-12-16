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30 минут назад

Роналду вылетел из Мадрида в Дубай

Газета.Ruиещё 6

Португальский форвард Криштиану Роналду вылетел в Дубай из Мадрида. Об этом сообщает журналист DAZN Серхио Квиранте в Twitter.

Роналду вылетел из Мадрида в Дубай
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Роналду тренировался на базе мадридского «Реала» для поддержания формы. Сообщалось, что 37-летний португалец может подписать контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.

Напомним, что буквально во время старта чемпионата мира в Катаре Роналду остался без команды. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» было расторгнуто. Он провел в клубе полтора года.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных. Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.

Для Роналду этот «мундиаль» стал уже пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол. Однако игрок не планирует выступать на следующем ЧМ. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году.

Ранее инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал о том, что Роналду ждет предложения от европейских команд.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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