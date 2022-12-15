Дзюба ответил, как ему удалось "втюхать" себя турецкой "Адане"

Российский нападающий Артем Дзюба стал гостем на YouTube-канале "Плюшки". Один из вопросов касался того, как ему удалось оказаться в турецком клубе.

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"Как втюхал себя туркам? Они сами позвали меня. Что вы хотели услышать? Что я сам туда приехал? Что я (обманул) турков? Да, хорошо, буду предельно откровенным и честным", — сказал Дзюба.

Напомним, что Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор" в августе этого года. Он провел в команде всего несколько месяцев. 3 ноября стало известно о расторжении контракта между игроком и клубом. Сейчас форвард находится без команды.

Всего 34-летний форвард сыграл четыре матча за "Адану", ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

Примечательно, что нападающий в день своего рождения дебютировал за клуб в матче третьего тура против "Фенербахче" и отметился забитым мячом. До этого он играл 7 лет в России за "Зенит".

"Адана" стала его первым зарубежным клубом. В России ему принадлежит рекорд чемпионата по количеству забитых мячей в истории. На счету нападающего 148 голов.