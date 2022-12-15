ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Хави: «Всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Форлана»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что в бытность игроком мечтал выступать в одной команде с Диего Форланом. Напомним, уругваец в своё время стал лучшим игроком чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

Хави: «Всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Форлана»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Диего Форлана. Он был хорош во всём», – цитирует Хави Barca Universal.

Напомним, Форлан ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе таких клубов, как «Вильярреал» и мадридский «Атлетико», в составе которого выиграл Лигу Европы в 2010 году. Также уругваец успел поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед», где так и не смог закрепиться в основном составе.

Футбол,Диего Форлан,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители