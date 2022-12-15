Хави: «Всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Форлана»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что в бытность игроком мечтал выступать в одной команде с Диего Форланом . Напомним, уругваец в своё время стал лучшим игроком чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

«Я всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Диего Форлана. Он был хорош во всём», – цитирует Хави Barca Universal.

Напомним, Форлан ранее выступал в испанской Ла Лиге в составе таких клубов, как «Вильярреал» и мадридский «Атлетико», в составе которого выиграл Лигу Европы в 2010 году. Также уругваец успел поиграть в Англии за «Манчестер Юнайтед», где так и не смог закрепиться в основном составе.