Бразилия хочет главного тренера мадридского «Реала»

Бразильская федерация футбола (СBF) заинтересована в приглашении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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Как сообщает Gazeta Esportiva, руководство национальной федерации готово подождать окончания клубного сезона, чтобы пригласить 63-летнего итальянского специалиста на вакантную должность.

Отмечается, что боссы CBF готовы выслать предварительную версию контракта Анчелотти, как только он проявит интерес к работе в сборной Бразилии.

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович.