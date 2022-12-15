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59 минут назад

Бразилия готова подождать до лета 2023 года, чтобы назначить Анчелотти главным тренером

Газета.Ru

Бразильская федерация футбола (СBF) заинтересована в приглашении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Бразилия хочет главного тренера мадридского «Реала»
Фото: Газета.руГазета.ру

Как сообщает Gazeta Esportiva, руководство национальной федерации готово подождать окончания клубного сезона, чтобы пригласить 63-летнего итальянского специалиста на вакантную должность.

Отмечается, что боссы CBF готовы выслать предварительную версию контракта Анчелотти, как только он проявит интерес к работе в сборной Бразилии.

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович.

В серии пенальти точнее оказались вице-чемпионы мира. Один из ударов бразильцев парировал голкипер Доминик Ливакович, а еще один удар пришелся в штангу. Хорватия выиграла в серии, одержала победу 4:2 и вышла в полуфинал второй раз подряд.

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