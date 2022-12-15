Экс-наставник "Спартака" может возглавить сборную Португалии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может стать наставником сборной Португалии. Об этом сообщает Esporte ao Minuto.

По информации источника, у 52-летнего специалиста сохранились отличные отношения с главой Федерации португальского футбола (FPF) Фернанду Гомешем, что может положительно сказаться при выборе нового наставника национальной команды.

Кроме того, в резюме у Витории есть успешный опыт работы с лиссабонской «Бенфикой» и московским «Спартаком», с которым ему удалось выиграть группу Лиги Европы в прошлом сезоне и выйти в 1/8 финала турнира.

Напомним, что в настоящее время Витория тренирует сборную Египта. Помимо Витории, основным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии является Жозе Моуринью.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира уступила Марокко со счетом 0:1 и досрочно завершила свое выступление на катарском мундиале.