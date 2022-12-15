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58 минут назад

Экс-наставник "Спартака" Руй Витория стал кандидатом на пост тренера сборной Португалии

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может стать наставником сборной Португалии. Об этом сообщает Esporte ao Minuto.

Экс-наставник "Спартака" может возглавить сборную Португалии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, у 52-летнего специалиста сохранились отличные отношения с главой Федерации португальского футбола (FPF) Фернанду Гомешем, что может положительно сказаться при выборе нового наставника национальной команды.

Кроме того, в резюме у Витории есть успешный опыт работы с лиссабонской «Бенфикой» и московским «Спартаком», с которым ему удалось выиграть группу Лиги Европы в прошлом сезоне и выйти в 1/8 финала турнира.

Напомним, что в настоящее время Витория тренирует сборную Египта. Помимо Витории, основным кандидатом на пост главного тренера сборной Португалии является Жозе Моуринью.

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира уступила Марокко со счетом 0:1 и досрочно завершила свое выступление на катарском мундиале.

Ранее сообщалось, что бразильская федерация футбола (СBF) заинтересована в приглашении главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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