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56 минут назад

Роналду тренируется на базе «Реала» второй день подряд

Sports.ru

Криштиану Роналду сегодня вновь тренируется на базе «Реала».

Роналду тренируется на базе «Реала» второй день подряд
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает журналист DAZN Серхио Квиранте, нападающий прибыл на базу мадридского клуба. Таким образом, Роналду занимается на базе «Реала» второй день подряд. Вчера португалец работал на одном из тренировочных полей – отдельно от игроков «Мадрида».

Ранее стало известно, что Роналду занимается на базе «Реала» с разрешения Флорентино Переса. Президент «Мадрида» сказал Криштиану, что Вальдебебас – его дом, и разрешил тренироваться там столько, сколько нужно.

На данный момент 37-летний форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв Ла Лигу и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

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