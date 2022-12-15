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52 минуты назад

Болельщица Хорватии Кнолль раскритиковала судейство в полуфинале ЧМ с Аргентиной

Чемпионат.com

Известная болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль выступила с критикой судейства в матче полуфинала чемпионата мира 2022 года между Хорватией и Аргентиной (0:3).

Болельщица Хорватии Кнолль раскритиковала судейство на ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Иногда мы играем на фантастическом уровне, а иногда не очень. Иногда в полуфинале работает плохой судья, как в матче с Аргентиной, который даёт пенальти ни за что, а мы после этого теряем шанс выиграть трофей. Иногда нас недооценивают, и тогда мы отправляем домой команду-фаворита, это футбол. Но самое главное, что мы маленькая страна с большим сердцем. Я горжусь тем, что я хорватка, всегда была и буду», — написал Кнолль на своей странице в социальных сетях.

Первый гол Аргентины в полуфинале был забит с пенальти, который был назначен после фола голкипера Доминика Ливаковича. Это решение главного судьи подверглось массовой критике со стороны футбольной общественности. Сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с Марокко 17 декабря в 18:00 мск.

Футбол,Доминик Ливакович,
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