Болельщица Хорватии Кнолль раскритиковала судейство на ЧМ

«Иногда мы играем на фантастическом уровне, а иногда не очень. Иногда в полуфинале работает плохой судья, как в матче с Аргентиной, который даёт пенальти ни за что, а мы после этого теряем шанс выиграть трофей. Иногда нас недооценивают, и тогда мы отправляем домой команду-фаворита, это футбол. Но самое главное, что мы маленькая страна с большим сердцем. Я горжусь тем, что я хорватка, всегда была и буду», — написал Кнолль на своей странице в социальных сетях.