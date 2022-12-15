Бензема принял участие в товарищеском матче «Реала» против «Леганеса»

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема в четверг принял участие в товарищеском матче испанской команды против «Леганеса», сообщает пресс служба футбольного клуба.
Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Команды провели на поле два тайма по 30 минут.
Как сообщает Marca, Бензема приглашен на финал чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором французская сборная сыграет с аргентинцами. Форвард будет присутствовать на игре в качестве болельщика.
Бензема перед стартом ЧМ 2022 получил травму и позже вернулся в расположение «Реала».
Финал ЧМ 2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря.
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