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1 час назад

Бензема принял участие в товарищеском матче «Реала» против «Леганеса»

Матч ТВиещё 1

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема в четверг принял участие в товарищеском матче испанской команды против «Леганеса», сообщает пресс служба футбольного клуба.

Бензема принял участие в товарищеском матче «Реала» против «Леганеса»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Игра прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Команды провели на поле два тайма по 30 минут.

Как сообщает Marca, Бензема приглашен на финал чемпионата мира 2022 в Катаре, в котором французская сборная сыграет с аргентинцами. Форвард будет присутствовать на игре в качестве болельщика.

Бензема перед стартом ЧМ 2022 получил травму и позже вернулся в расположение «Реала».

Финал ЧМ 2022 Аргентина — Франция пройдет 18 декабря.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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